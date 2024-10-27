EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 4A-4B-4C: “3 aylık veri belli oldu!” SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşı 2025 ocak zammı son dakika haberleriyle vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Yaklaşık 16 milyon emeklinin 2025'in ilk yarısındaki maaşlarının belirlenmesinde doğrudan rol üstlenen enflasyon rakamlarında sona geliniyor. TÜİK tarafından 3 aylık veriler ilan edildi. Yılda iki defa belirlenen maaşlarda Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL olmuştu. Yeni yıldaki maaş beklentileri için gözler Bakan Işıkhan'a çevrildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte 4A-4B-4C hesaplama tablosu