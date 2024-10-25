EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılına yaklaşırken, SGK emekli maaş zammı hakkında pek çok soru gündemdeki yerini koruyor. Özellikle SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, yeni yılda alacakları zam oranlarını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Yeni yıl maaşları, enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek. 2024 yılının ilk altı ayına ait enflasyon verileri, özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında açıklanan rakamlarla belirginleşti. Bu üç ay için toplam enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak kaydedildi. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için 2025 yılı emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?