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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılına yaklaşırken, SGK emekli maaş zammı hakkında pek çok soru gündemdeki yerini koruyor. Özellikle SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, yeni yılda alacakları zam oranlarını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Yeni yıl maaşları, enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek. 2024 yılının ilk altı ayına ait enflasyon verileri, özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında açıklanan rakamlarla belirginleşti. Bu üç ay için toplam enflasyon oranı yüzde 8,92 olarak kaydedildi. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için 2025 yılı emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 25.10.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 07:37
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş zammı hesaplamaları mercek altına alındı. Emekli maaşlarının kesin oranları, 3 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle belirlenecek. Öte yandan güncel en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olarak hesaplara geçiyor. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için 2025 yılı emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte, SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşlarının tahmini artış oranları hesabın devamında...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

OCAK AYINDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, altı aylık enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek. Net ve kesin emekli maaşı zammı, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecektir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Öte yandan, TÜİK verilerine göre üç aylık enflasyon farkı belirlendi. Eylül ayında enflasyon oranı aylık yüzde 2,97 olarak kaydedildi. Bu doğrultuda, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz için yüzde 3,23, Ağustos için yüzde 2,47 ve Eylül için de yüzde 2,97 zam alma hakkı kazandı. Böylece, kümülatif enflasyon farkı yüzde 8,90 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Ancak bu zam, Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan enflasyon oranları birikimli olarak hesaplanacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak net zam miktarı netleşecektir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025: Yeni yılda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

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