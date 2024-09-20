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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: MB beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı 2024 yılının sonuna doğru son dakika haberleriyle takip ediliyor. 2025 yılının ilk günlerinden itibaren geçerli olması beklenen yeni düzenlemede rol oynayacak veriler netleşmeye başladıkça yeni zam oranın ne kadar olacağı da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Son olarak en düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak düzenlenmesinin ardından gözler açıklamalara çevrildi. Merkez Bankası beklenti anketinin yayımlanmasıyla yeni tablo şekillenmeye başladı. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte 2025 Ocak zammı

Giriş Tarihi: 20.09.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 01:32
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: MB beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yeni yılda enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte birçok kalemde değişikliğe gidilecek. Bunların başında gelen emekli zammı için yeni hesaplar açıklanmaya başladı. Merkez Bankası tarafından uygulanan beklenti anketinin sonuçları ve açıklanan enflasyon farklarıyla yeni maaşlar için ayrıntılar gündeme geliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: MB beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Emekli ve memur maaşında her altı bir düzenlemeye gidiliyor. Son olarak Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 14,76 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10,59 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: MB beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİNİ YAYIMLADI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Eylül 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi hafif bir düşüş gösterdi. Beklentiler, yüzde 43,31 seviyesinden yüzde 43,14 seviyesine geriledi.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: MB beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 5,78'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI: MB beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Yılda 2 kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre artışlarını öğreniyor. Temmuz-Aralık ayları arasında ulaşılacak enflasyonla birlikte rakam belirleniyor.

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