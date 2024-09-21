EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI: MB beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Emekli ve memur maaşında her altı bir düzenlemeye gidiliyor. Son olarak Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 14,76 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10,59 oranında zam yapılacak.