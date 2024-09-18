EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP: MB beklentisini açıkladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekşi maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 2024 yılının sonuna doğru son dakika haberleriyle takip ediliyor. 2025 yılının ilk günlerinden itibaren geçerli olması beklenen yeni düzenlemede rol oynayacak veriler netleşmeye başladıkça yeni zam oranın ne kadar olacağı da vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Son olarak en düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak düzenlenmesinin ardından gözler açıklamalara çevrildi. Merkez Bankası beklenti anketinin yayımlanmasıyla yeni tablo şekillenmeye başladı. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte 2025 Ocak zammı