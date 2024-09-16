  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleriyle takip ediliyor.2025 yılının ilk yarısından itibaren geçerli olacak artışın belirlenmesin rol oynayacak veriler netleşmeye başladıkça yeni yılda yeni zam oranın ne kadar olacağı emekliler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 49,25 zam alan emekli vatandaşların en düşük maaşı da 12.500 TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası beklenti anketine göre uygulanacak olan zamlı maaş tablosu şekillendi. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte 2025 Ocak emekli zammı

Giriş Tarihi: 16.09.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:30
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kalırken emekli vatandaşlar 2025 senesinin ilk ayından itibaren geçerli olacak maaşlarının netleşmesini bekliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketinin sonuçlarına göre zamlı maaşlar artış oranında fikir verirken enflasyon farkı da düzenlemenin çerçevesini çiziyor. İşte 2025 Ocak emekli zammı tahminleri

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Eğer yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 14,76 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı eklenmediği takdirde yüzde 14,76 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10,59 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Eylül 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi hafif bir düşüş gösterdi. Beklentiler, yüzde 43,31 seviyesinden yüzde 43,14 seviyesine geriledi.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 5,78'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA