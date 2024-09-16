EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR: MB beklentisi açıkladı! 2025 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleriyle takip ediliyor.2025 yılının ilk yarısından itibaren geçerli olacak artışın belirlenmesin rol oynayacak veriler netleşmeye başladıkça yeni yılda yeni zam oranın ne kadar olacağı emekliler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 49,25 zam alan emekli vatandaşların en düşük maaşı da 12.500 TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası beklenti anketine göre uygulanacak olan zamlı maaş tablosu şekillendi. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte 2025 Ocak emekli zammı