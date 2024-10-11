EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

'EMEKLİLİĞİ DEĞİL ÇALIŞMAYI TEŞVİK EDEN' SİSTEM

Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda da yer alan 'Emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak. Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak.