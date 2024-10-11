EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak
Son dakika haberi: Emekli maaşı sistemi yeniden düzenlenecek. Meclis gündemine taşınacak yeni sistem ile sadece ödenen primler değil çalışma günleri de emekli maaşı tutarını yükseltecek. Ayrıca emekli maaşı için kök ve taban maaş ayrımı da kalkacak. Peki yeni sistemden kimler yararlanabilecek? Sistemdeki diğer detaylar neler olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:40