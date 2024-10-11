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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

Son dakika haberi: Emekli maaşı sistemi yeniden düzenlenecek. Meclis gündemine taşınacak yeni sistem ile sadece ödenen primler değil çalışma günleri de emekli maaşı tutarını yükseltecek. Ayrıca emekli maaşı için kök ve taban maaş ayrımı da kalkacak. Peki yeni sistemden kimler yararlanabilecek? Sistemdeki diğer detaylar neler olacak? İşte merak edilenler...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:40
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

Son dakika haberleri: Emeklilik sistemini değiştirecek yeni düzenleme Meclis gündemine geliyor. Yeni sistemle birlikte emekli maaşı ödemelerindeki şartlar yeniden düzenlenecek. Peki yeni sistemde ne tür düzenlemeler yer alacak? Kimler faydalanabilecek? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

ÇOK PRİME YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI

Emekli maaşı sistemi yeniden belirlenecek. Bu yıl çıkması beklenen yeni paket ile sadece ödenen primler değil çalışma günleri de emekli maaşı tutarını yükseltecek. Kök ve taban maaş ayrımı kalkacak. Çalışan emekliye de ikinci maaş imkanı gelecek. Yasadan sonra sigortalı olanlara yeni emeklilik şartları gelecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ PAKETİNİN BU YIL İÇİNDE MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Orta Vadeli Programla birlikte gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Pakette hem maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler yer alacak hem de bundan sonraki dönem için emekli olma şartları değişecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

Bu arada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak. Söz konusu paketin bütçe görüşmelerinden sonra TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emeklilik sistemi değişiyor! İkinci emeklilik başlayacak

'EMEKLİLİĞİ DEĞİL ÇALIŞMAYI TEŞVİK EDEN' SİSTEM

Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programda da yer alan 'Emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak. Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak.

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