EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

EMEKLİ MAAŞI HESABINDA GÜNCELLEME KATSAYILARI ÖNEMLİ

Emekli maaşları hesaplanırken birçok yöntem kullanılıyor. Öncelikle emekli maaşları üç dönem için ayrı ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılarak ödenen primlere göre tespit ediliyor. Ardından da bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamlarıyla güncelleniyor.

Aylık bağlama sistem tüm emekliler için aynı şekilde yapılırken güncelleme katsayıları da her yıl değişiyor.