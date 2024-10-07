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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

Son dakika haberi: Emekli maaşı hesabı yapılırken kullanılan güncelleme katsayıları her yıl değişiyor. Buna göre ilk emekli maaşı ödemesini 2024'te alacak vatandaşlar, 2025'te emeklilik başvurusu yapacak vatandaşlara göre daha avantajlı oluyordu. Hükümet emekli maaşı ödemesinde oluşan bu fark için harekete geçerek bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Peki çözüm nasıl bulunacak? Hangi rakam öne çıkıyor? İşte çalışmanın detayları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:08
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

Son dakika haberleri: Emekli maaşı tutarını etkileyen güncelleme katsayısından dolayı oluşan fark için hükümet harekete geçti. Buna göre ilk emekli maaşı ödemesini 2025'te alacak vatandaşlar yüzde 30'luk farkı maaşlarında görecek mi belli olacak. Peki çalışmanın detayları nasıl olacak? Öne çıkan rakam ne? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

EMEKLİ MAAŞI HESABINDA GÜNCELLEME KATSAYILARI ÖNEMLİ

Emekli maaşları hesaplanırken birçok yöntem kullanılıyor. Öncelikle emekli maaşları üç dönem için ayrı ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılarak ödenen primlere göre tespit ediliyor. Ardından da bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamlarıyla güncelleniyor.

Aylık bağlama sistem tüm emekliler için aynı şekilde yapılırken güncelleme katsayıları da her yıl değişiyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ BU YIL BAŞLAYANLAR DAHA AVANTAJLI

Dolayısıyla 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 30'u bulan bir fark ortaya çıkıyor.

Böylece 2024 yılında emekli olmak daha avantajlı hale geliyor. Çünkü 2024'de dilekçe verecekler için kullanılan 2023 yılı enflasyonu ve büyüme rakamı, 2025 yılında emekli olacaklar için kullanılacak 2024 yılı enflasyon ve büyüme oranından yüksek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

EMEKLİ MAAŞLARI DÜŞMÜYOR

Bu konuyu biz ilk kez gündeme getirdikten sonra bir 'yalan haber' dolaşıma sokuldu. '2025 yılında tüm emekli maaşları yüzde 30 düşecek' yalanı yayıldı. Oysa konunun mevcut emekli aylıklarıyla hiçbir ilgisi yok. Tamamen yeni emekli olacakları ilgilendiren bir hesaplama yöntemi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?

MAAŞ FARKI İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Bu konuyu gündeme getirdikten sonra aradaki farkın ortadan kalkması ve önümüzdeki dönemlerde de bu tür bir fark oluşmaması için kalıcı bir çözüm arayışına girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkacak rakamlardan sonra konu TBMM'ye gelecek ve bir düzenleme ile sorun çözülecek. Peki çözüm nasıl bulunacak?

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