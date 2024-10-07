EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye tavan güncellemesi! Emekli maaşı farkı için hangi rakam öne çıkıyor?
Son dakika haberi: Emekli maaşı hesabı yapılırken kullanılan güncelleme katsayıları her yıl değişiyor. Buna göre ilk emekli maaşı ödemesini 2024'te alacak vatandaşlar, 2025'te emeklilik başvurusu yapacak vatandaşlara göre daha avantajlı oluyordu. Hükümet emekli maaşı ödemesinde oluşan bu fark için harekete geçerek bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Peki çözüm nasıl bulunacak? Hangi rakam öne çıkıyor? İşte çalışmanın detayları...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:08