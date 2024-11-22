EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: “Emekliye zam hesapları güncellendi!” SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 Ocak ayı emekli maaşı zammı için son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte yeni yılda 4A,, 4B, 4C SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları şekillenmeye başladı. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan "Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu 4 aylık enflasyon farkının ardından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile kesinleşecek. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, o hesaplar…