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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: “Emekliye zam hesapları güncellendi!” SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: “Emekliye zam hesapları güncellendi!” SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 Ocak ayı emekli maaşı zammı için son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte yeni yılda 4A,, 4B, 4C SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları şekillenmeye başladı. Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan "Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu 4 aylık enflasyon farkının ardından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile kesinleşecek. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, o hesaplar…

Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:36
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için Ocak 2025 emekli maaşı zam oranları netleşiyor. Merkez Bankası ve piyasanın son güncellemesiyle masada konuşulan rakamlar değişti. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları ile 6 aylık rakamlar kesinleşecek ve 16 milyon emekli için enflasyon artış oranı; memur ve memur emeklisi için de TÜFE farkı ortaya çıkacak. Peki, yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte, tablo tablo hesaplar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAM ORANLARI KESİNLEŞTİ!

Son 4 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Temmuz ayından itibaren biriken enflasyon farkı yüzde 10'u aşarak, memur ve memur emeklileri için bu dönem ilk kez enflasyon farkı oluşmasına neden oldu. Bu fark yüzde 1,87 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,06 oranında, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,99 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 EMEKLİ ZAMMI 6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ İLE BELİRLENECEK

6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de ne kadar fark alınacağını ortaya koyacak.


4 aylık enflasyon: Yüzde 12.06
Ekim yıllık enflasyon: Yüzde 48.58

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORANI YÜZDE 12,06 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları enflasyon oranına göre artıyor. Bu kapsamda, ilk 4 aylık verilere göre zam oranı yüzde 12,06 olarak belirlendi. Ancak nihai zam oranı için Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu rakamların eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı kesinleşmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE YENİ EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin ve piyasanın yıl sonu enflasyon beklentileri netlik kazandı. Hükumet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi.

İşte, o rakamlar:

OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,81
TCMB: Yüzde 44

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