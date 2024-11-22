EMEKLİ MAAŞI ZAMMI OCAK 2025: “Emekliye zam hesapları güncellendi!” SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAM ORANLARI KESİNLEŞTİ!

Son 4 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Temmuz ayından itibaren biriken enflasyon farkı yüzde 10'u aşarak, memur ve memur emeklileri için bu dönem ilk kez enflasyon farkı oluşmasına neden oldu. Bu fark yüzde 1,87 olarak belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 12,06 oranında, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,99 oranında zam yapılacak.