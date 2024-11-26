EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri ile trend aramalar listesine girdi. Yıl sonu enflasyon rakamlarının şekillenmeye başlamsı ile birlikte emeklilerin maaşları netleşmeye başladı. 16 milyondan fazla hak sahibinin maaş artış oranını belirlemek için önemli bir rol oynayan enflasyon rakamları tamamlanmak üzere. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık verinin açıklanması ile birlikte en düşük emekli aylığı belirlenecek. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A, 4B, 4C 2025 emekli zammı hesaplama ekranı...