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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri ile trend aramalar listesine girdi. Yıl sonu enflasyon rakamlarının şekillenmeye başlamsı ile birlikte emeklilerin maaşları netleşmeye başladı. 16 milyondan fazla hak sahibinin maaş artış oranını belirlemek için önemli bir rol oynayan enflasyon rakamları tamamlanmak üzere. Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık verinin açıklanması ile birlikte en düşük emekli aylığı belirlenecek. Peki, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A, 4B, 4C 2025 emekli zammı hesaplama ekranı...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 07:45
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda geçerli olacak rakamların belirlenmesinde etkili olarak enflasyon oranları tamamlanması için son iki basamak kaldı. Kasım ve Aralık ayı rakamlarının açıklanmasının ardından 16 milyon emeklinin dört gözle beklediği emekli zammı neylik kazanacak. Peki, Ocak 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, hesaplama ekranı..

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ!
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 olarak güncelledi. 2024 Temmuz ayında maaşlarına 24,73'lük zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu hesap doğrultusunda maaşlarına 2025 Ocak ayında 15,45 oranında zam almış olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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