EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Milyonlara zam hesabı! Kim ne kadar alacak? İşte merak edilen asgari ücret, memur ve emekli zammı hesapları…

ASGARİ ÜCRET İÇİN REFERANS YIL SONU ENFLASYONU OLACAK

Yaklaşık 8 milyon işçiyi direkt olarak ilgilendiren ancak 85 milyon vatandaş için de birçok ödeme ve borçlanmanın referansı olan asgari ücret için de enflasyon verileri önemli bir referans haline geliyor. Bu yıl tek asgari ücret belirlendiği için yıl sonu enflasyon burada belirleyici hale geliyor.