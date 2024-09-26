EMEKLİ, MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Milyonlara zam hesabı! Kim ne kadar alacak? İşte merak edilen asgari ücret, memur ve emekli zammı hesapları…
Milyonların geliri Ocak ayında tekrar artacak. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli zammı ile yıl sonu enflasyona göre belirlenen asgari ücret zammı için kurumların enflasyon tahminleri burada önemli bir data sunuyor. Söz konusu tahminlere göre memur, emekli ve asgari ücret zammı hesaplanabiliyor. Peki açıklanan tahminlere göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için ortaya çıkan rakam kaç TL? Hesaplamalar yapıldı. İşte milyonları ilgilendiren zam hesapları…
Giriş Tarihi: 26.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:10