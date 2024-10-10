EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika haberleriyle milyonlarca vatandaşın gündemine yerleşti. Yılda iki kez zamlanan maaşlarda zam oranı için rakamlar belirlenmeye başladı. Enflasyon verilerinin büyük oranda etkilediği maaşlar için gözler açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak miktar için çerçeve çiziliyor. En son 2024 yılının ikinci yarısı için 49,25 olarak belirlenen zamla en düşük emekli maaşı 12500 TL'ye ulaşmıştı. Yeni dönem için bekleyiş sürüyor. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte son detaylar