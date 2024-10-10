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EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika haberleriyle milyonlarca vatandaşın gündemine yerleşti. Yılda iki kez zamlanan maaşlarda zam oranı için rakamlar belirlenmeye başladı. Enflasyon verilerinin büyük oranda etkilediği maaşlar için gözler açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. 2025 yılının ilk yarısında uygulanacak miktar için çerçeve çiziliyor. En son 2024 yılının ikinci yarısı için 49,25 olarak belirlenen zamla en düşük emekli maaşı 12500 TL'ye ulaşmıştı. Yeni dönem için bekleyiş sürüyor. Peki; SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, son enflasyon farkı ne oldu? İşte son detaylar

Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:57
EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

Yeni yılda emekli maaşlarıyla ilgili son rakamlar belirlenmeye başladı. Her yıl iki kez gerçekleşen zamların 2025 yılında ne kadar yapılacağı merak konusu oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşın yararlanacağı oranlar için hesaplamalar belli oluyor. Peki, 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SGK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI!
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı.
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

2025 EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emekli ve memur her 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73, memur ve memur emekli zammı yüzde 19,31 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 liraya yükseldi. Merkez Bankası'nın anketi ile zam tahminleri belli oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.

2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

EMEKLİ ZAMMI 2024 HESAPLAMA 4A-4B-4C: SGK-BAĞ-KUR yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

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