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EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK HESAPLAMA: 4. veri için geri sayım! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 2025 ocak zammı son dakika haberleriyle vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Yaklaşık 16 milyon emeklinin 2025'in ilk yarısındaki maaşlarının belirlenmesinde doğrudan rol üstlenen enflasyon rakamlarında sona geliniyor. TÜİK tarafından 3 aylık veriler ilan edildi. Yılda iki defa belirlenen maaşlarda Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL olmuştu. Yeni yıldaki maaş beklentileri için gözler Bakan Işıkhan'a çevrildi. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte 4A-4B-4C hesaplama tablosu

Giriş Tarihi: 28.10.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 06:07
EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK HESAPLAMA: 4. veri için geri sayım! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleriyle takip ediyor. Her yıl yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında geçerli olmak üzere ilan edilen rakamlar için 2025 yılı Ocak ayı bekleniyor. Ocak ayı itibarıyla 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli maaşı hesaplanacak. Enflasyon rakamlarının büyük oranda etkili olacağı maaş için hesaplamalar sürüyor. İşte Emekli maaş zammı 2025 Ocak...

EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK HESAPLAMA: 4. veri için geri sayım! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Emekli maaş zam oranı 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek. Geride kalan 3 aylık enflasyon oranı 8,92 olarak açıklanırken gözler Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK HESAPLAMA: 4. veri için geri sayım! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 8,74 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK HESAPLAMA: 4. veri için geri sayım! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK HESAPLAMA: 4. veri için geri sayım! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.

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