EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları 16.5 milyon emekli başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları 2025 Ocak zammı ile artış yaşayacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları netlik kazanacak. Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli zam oranı için tablo tablo yeni rakamlar gündemde. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, kök maaş artacak mı?