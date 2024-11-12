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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları 16.5 milyon emekli başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşları 2025 Ocak zammı ile artış yaşayacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları netlik kazanacak. Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli zam oranı için tablo tablo yeni rakamlar gündemde. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, kök maaş artacak mı?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:07
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılda geçerli olacak maaşları belirleyecek 2025 Ocak zammı için geri sayım sürerken emekli maaş zammı hesaplama tablosu için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 12,06 oldu. Net oran için ise son 2 veri bekleniyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri maaşlarına alacakları zam oranını öğrenmek isteyen emeklilerin gündeminde. Peki; en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 12,06 OLDU!

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı da aynı oranda artışı garantiledi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Yeni yılda geçerli olacak emekli zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Ocak ayında yeniden artacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı da aynı oranda artışı garantiledi. 2

024'ün ikinci yarısına yönelik enflasyon tahmini MB'nin açıkladığı gibi yüzde 44 olarak gerçekleşirse, bu dönemdeki enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak.

Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak ayında alacakları enflasyon zammı da yüzde 15,45 seviyesinde belirlenecek.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ 2025: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Alt sınır olan yüzde 42'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, ikinci yarı TÜFE oranı yüzde 13,84 olacak ve emeklilere uygulanacak zam oranı da bu seviyeye inecek.

Üst sınır olan yüzde 46'nın gerçekleşmesi durumunda ise emeklilerin alacakları zam oranı yüzde 17,05'e çıkacak.

Emekliler, haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.

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