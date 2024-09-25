EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam senaryoları belli oldu! Refah payı ödenecek mi? İşte milyonların merak ettiği emekli maaşı hesabı...
Son dakika haberi...Milyonlar "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunu merak ediyor. Ocak ayı emekli zammı için senaryolar belli oldu. Emeklinin aylığı, yapılan seyyanen ödeme ile taban maaşa yükseltiliyor. Uygulanan 12.500 TL emekli kök maaşı kaç lira olacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak? İşte emekliye yeni taban aylık rehberi ve emekliye zam ile ilgili merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:07