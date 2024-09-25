EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam senaryoları belli oldu! Refah payı ödenecek mi? İşte milyonların merak ettiği emekli maaşı hesabı...

3) TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?

Özellikle pandemi döneminde başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Şu anda uygulanan taban maaş 12.500 TL. Kök maaşınız yani kazancınıza göre hesaplanan gerçek emekli maaşınız bunun altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık taban maaşa tamamlanıyor. Yani çalışma hayatındaki primlerine göre kök maaşı 10.000 TL olarak hesaplanan bir emekliye 2.500 TL destek yapılarak 12.500 TL ödeniyor. Bu 2.500 TL bir aylık olarak değil bir sosyal destek olarak veriliyor. Dolayısıyla enflasyon artışlarında dikkate alınmıyor.