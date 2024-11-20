EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

Emlak vergisi ödeme tarihleri kasım ayının son günleri için geri sayım başlamışken gündemdeki yerini aldı. Mülk sahipleri yılın 2. emlak vergisi taksitlerini belirlenen takvim doğrultusunda yatıracaklar. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2024 Cuma günü tarihinde sona ermişti. Belirlenen tarihlerde borcunu ödemeyen vatandaşlar için vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, 2024 yılı emlak vergisi 2. Taksitler ne zaman ödenecek, taksitler nereye yatırılacak?