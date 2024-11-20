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EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

Emlak vergisi ödeme tarihleri kasım ayının son günleri için geri sayım başlamışken gündemdeki yerini aldı. Mülk sahipleri yılın 2. emlak vergisi taksitlerini belirlenen takvim doğrultusunda yatıracaklar. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2024 Cuma günü tarihinde sona ermişti. Belirlenen tarihlerde borcunu ödemeyen vatandaşlar için vadenin bitim tarihinden itibaren, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, 2024 yılı emlak vergisi 2. Taksitler ne zaman ödenecek, taksitler nereye yatırılacak?

Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:12
EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

2024 yılı emlak vergisi 2. Taksit ödeme tarihleri milyonlarca ev sahibi tarafından mercek altına alındı. Sene iki taksit halinde uygulanan ödemelere vergiye tabii olan gayrimenkulün (bina, arsa veya arazi) değeri takdir komisyonu denilen kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Peki, 2024 yılı emlak vergisi 2. Taksitler ne zaman ödenecek, taksitler nereye yatırılacak?

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

2024 EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinden itibaren başladı. Ödemeler 30 Kasım'da sona erecek. Emlak vergisini isteyenler peşin isteyenler de taksitle ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILACAK?

Emlak vergisi ödemeleri belediyeler aracılığıyla yapılmaktadır. e-Devlet ekranı ile entegrasyonu bulunan belediyeler emlak vergisi ödemelerini e-Devlet üzerinden de kabul etmektedir.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME GÜNÜ 2024: Emlak vergisi 2. taksit ödemesi hangi tarihlerde, nereye yatırılacak?

Ayrıca ödemeler veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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