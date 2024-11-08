Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

"NARİN CAMİYE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Daha sonra babam ve Muzaffer, Batman'a gitti. Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik. Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin anneme, "Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim" dedi. Daha sonra Narin'i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16.00 sıralarında annemi ve Hediye'yi gördüm. Sonra dışarı çıktım."

"Telefonun yanında mıydı?" sorusuna, "Evet. Sonra Tahir Kaya yanıma geldi, sohbet ettik. Bakkala gittik, cebimde 200 lira vardı. Sonradan Muhammet Kaya ile çeşme tarafına gittik. Daha sonra beni eve bıraktılar. Eve gidince üvey babaannem Süheyla'yı gördüm" şeklinde yanıt verdi.

Hakimin 'Narin'i sen mi öldürdün' sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.