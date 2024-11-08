Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

Narin Güran cinayetinde son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ikinci duruşması gerçekleştirilen Narin Güran davasında ağabey Enes Güran ifadesi ile dikkat çekti. Tüm ülkeyi sarsan cinayette "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçuyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi bulunan tutuklu sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Davayı takip eden vatandaşlar Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi sorusuna yanıt arıyor. İşte son gelişmeler.