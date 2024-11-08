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Enes Güran İfadesi: Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

Narin Güran cinayetinde son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün ikinci duruşması gerçekleştirilen Narin Güran davasında ağabey Enes Güran ifadesi ile dikkat çekti. Tüm ülkeyi sarsan cinayette "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçuyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi bulunan tutuklu sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Davayı takip eden vatandaşlar Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi sorusuna yanıt arıyor. İşte son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:50
Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ikinci duruşma başladı. Sanıkların ifadeleri geniş yankı uyandırırken davada süreci yakından takip eden vatandaşlar Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi sorusuna yanıt arıyor. İşte, ağabey Enes Güran'ın ifadesi ile son dakika gelişmeleri.

Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

NARİN GÜRAN'IN AĞABEYİ ENES GÜRAN MAHKEMEDEKİ İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Ağabey Enes Güran ise Narin kaybolduktan bir gün önce Malatya'dan geldiğini öne sürerek şunları söyledi;

"Malatya'dan ayın 20'sinde geldim. Ertesi sabah 07.30'da uyandım. Annemi, Muhammet'i, Eren'i gördüm. Babam Arif Güran aşağı indi. Muzaffer Güran bize eşlik etti."

"Olay günü Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Anneme 'Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim' dedi. Daha sonra Narin'i görmedim" dedi.

Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

"NARİN CAMİYE GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"
"Daha sonra babam ve Muzaffer, Batman'a gitti. Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik. Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin anneme, "Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim" dedi. Daha sonra Narin'i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16.00 sıralarında annemi ve Hediye'yi gördüm. Sonra dışarı çıktım."

"Telefonun yanında mıydı?" sorusuna, "Evet. Sonra Tahir Kaya yanıma geldi, sohbet ettik. Bakkala gittik, cebimde 200 lira vardı. Sonradan Muhammet Kaya ile çeşme tarafına gittik. Daha sonra beni eve bıraktılar. Eve gidince üvey babaannem Süheyla'yı gördüm" şeklinde yanıt verdi.

Hakimin 'Narin'i sen mi öldürdün' sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.

Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

"HATIRLAMADIĞIM ŞEYLER VAR"

Hakim: Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var, neden?

Enes: Hatırlamadığım şeyler var.

Hakim: Bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil yani?

Enes: Olayın şokundan, sayın hakim.

Enes Güran İfadesi: Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran mahkemedeki ifadesinde ne söyledi?

"SALİM'İN KIZLARIYLA İLİŞKİN OLDU MU?"
Hakim: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.

Enes: Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.

VÜCUDUNDAKİ İZLER SORULDU

Barodan Avukat: Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?

Enes, kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi. Sonrasında da; "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım" dedi.

Hakim: Sırtındaki izleri nasıl açıklıyorsun?

Enes: Arama yaparken çalılar sırtımı çizdi.

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