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ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon rakamları için TÜİK verileri mercek altına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıkladığından dolayı ekim ayı enflasyon rakamları kasımın ilk haftasında duyurulacak. 2025 Ocak memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında bu kritik rakamlar etkili olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi verileri doğrultusunda 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 olarak belirlendi. Peki, 2024 ekim TÜFE enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Giriş Tarihi: 26.10.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:37
ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK' çevrildi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren bu veriler, konut ve iş yeri kiralarından market raflarındaki fiyat etiketlerine kadar birçok olanda tesir gösterecek. Bunun yanı sıra Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları 2025 Ocak zammında doğrudan büyük rol oynayacak. Peki, Ekim ayı enflasyon kararı hangi gün açıklanacak, ayın kaçında, beklenti anketleri hangi yönde? İşte, ayrıntılar….

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

EKİM 2024 ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor.

2024 Ekim ayı enflasyon verileri 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

TCMB ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 olarak belirlendi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 olarak kayıtlara geçti.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşmiştir.

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri baz alındığında, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği tahmin ediliyor.

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Aynı anket döneminde nokta tahminler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 49,25'inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu ortaya konulmaktadır.

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