ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon rakamları için TÜİK verileri mercek altına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıkladığından dolayı ekim ayı enflasyon rakamları kasımın ilk haftasında duyurulacak. 2025 Ocak memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında bu kritik rakamlar etkili olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi verileri doğrultusunda 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 olarak belirlendi. Peki, 2024 ekim TÜFE enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde?