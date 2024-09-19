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Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2016 yılı ve öncesi eski tip sürücü belgesi kullananlar Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre ehliyetlerini yeniletmek durumunda. Ehliyet yenileme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanıyordu ancak bu süre uzatıldı. Sürücü belgesi yenileme işlemlerinin ne zaman sonlanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuyla ilişkin detayları arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, sürücü belgelerini yenilemek için son gün ne zaman, yenileme işlemi nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:47
Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2024 yılının son çeyreğinin başlamasıyla 2016 yılından önce ehliyet alan sürücülerin belgeleri eski tip olarak kabul edildiğinden dolayı vatandaşlar ehliyetlerini yenilemeye başladı. Ehliyet yenileme işlemlerini henüz yapmayan vatandaşlar konuyla ilişkin araştırmalarına devam ediyor. İşte, 2024 eski tip ehliyet yenileme işlemleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN BELLİ OLDU!

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek isteyen vatandaşlar randevularını, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabilir.

Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
Eski sürücü belgesi yenileme işlemi için 15 TL, yeni tip (2016 sonrası) sürücü belgesini yenileyenler ise değerli kağıt bedeli için 990 TL ve vakıf hizmet bedeli olarak da 230 TL ödemesi gerekmektdir.

Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENE YÜKLÜ CEZA!
B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Tahmini ceza ücretinin 12 bin Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

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