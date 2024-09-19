Eski ehliyetini yenilemeyene 12 bin TL ceza! Eski tip sürücü belgesi nasıl güncellenir, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2016 yılı ve öncesi eski tip sürücü belgesi kullananlar Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre ehliyetlerini yeniletmek durumunda. Ehliyet yenileme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanıyordu ancak bu süre uzatıldı. Sürücü belgesi yenileme işlemlerinin ne zaman sonlanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuyla ilişkin detayları arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, sürücü belgelerini yenilemek için son gün ne zaman, yenileme işlemi nereden ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?