Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisi hangi bankalarda var?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası 2024 son dakika gelişmeleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vadeye kadar sunulan uzun vade imkanı ile dikkat çeken "İlk Evim Projesi", ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, ilk kez konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılacak bu proje, Orta Vadeli Program çerçevesinde hayata geçirilecek. Peki, 1.20 faizli düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir, şartları neler?