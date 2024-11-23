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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası 2024 son dakika gelişmeleri gündemdeki sıcaklığını koruyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vadeye kadar sunulan uzun vade imkanı ile dikkat çeken "İlk Evim Projesi", ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, ilk kez konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılacak bu proje, Orta Vadeli Program çerçevesinde hayata geçirilecek. Peki, 1.20 faizli düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir, şartları neler?

Giriş Tarihi: 23.11.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 08:45
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

İlk kez ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği düşük faizli konut kredisi kampanyası, yeniden gündemde. Peki, 1.20 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, 1.20 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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