EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: Gözler Bakan Göktaş’a çevrildi! Ekim ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası ayın 15'in yaklaşılmasıyla araştırmalar hız kazandı. Evde bakıma ihtiyacı olan engeli ve hastalığı bulanan kişilerin ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ödemelerde Kasım ayı bekleniyor. Gözler Bakan Göktaş'a çevrildi. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? İşte, tüm detaylar...