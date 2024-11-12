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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Gözler Bakanlık açıklamalarında! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası ayın 15'in yaklaşılmasıyla araştırmalar hız kazandı. Evde bakıma ihtiyacı olan engeli ve hastalığı bulanan kişilerin ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ödemelerde Kasım ayı bekleniyor. Gözler Bakan Göktaş'a çevrildi. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illere yattı? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:07
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Gözler Bakanlık açıklamalarında! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

Evde Bakım maaşı Kasım ödemeleri sorgulanıyor. Her ay Bakanlık tarafından bakım muhtaç kişiler için sağlanan yardım 15'i ile 31'i arasındaki günlerde gerçekleşiyor. Ödeme tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım parası yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Gözler Bakanlık açıklamalarında! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren yatıyor. Bu nedenle Kasım ayı evde bakım maaşı ödemleri de 15 Kasım itibarıyla başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Gözler Bakanlık açıklamalarında! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Gözler Bakanlık açıklamalarında! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: Gözler Bakanlık açıklamalarında! Kasım ayı evde bakım parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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