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FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Sivasspor'u yenerek moral buldu. Şimdi gözler, Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçına çevrildi. Peki, Fenerbahçe – Zenit maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 15.11.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 08:07
FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit ekibiyle hazırlık maçına çıkacak. Milli ara sonrasında zorlu bir fikstür öncesinde takımı hazır tutmak isteyen Jose Mourinho, bu fırsatı değerlendirmek için hazırlık maçına yöneldi. Futbolseverler ve Fenerbahçe taraftarları ise, FB - Zenit maçının detaylarını merakla mercek altına aldı. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek?

FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Milli ara sonrası oynanacak bu özel mücadele için tarih belli oldu. Fenerbahçe ile Zenit arasındaki karşılaşma, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve maç saati 20:00 olarak belirlenmiş durumda.

FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık maçının yayıncı kuruluşu açıklandı. 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak bu heyecanlı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı herhangi bir ücret ödemeden izleyebilecek.

FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE'Yİ ZORLU BİR MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

A Milli Takım'ın Galler ve İzlanda karşılaşmalarının ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlamasıyla beraber, Fenerbahçe için de önemli bir dönem başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, son 4 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak.

FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli aranın ardından Fenerbahçe, ilk olarak Kayserispor deplasmanına gidecek. Ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa dönüşü Gaziantep FK ile mücadele edecek. 7 Aralık'ta ise Beşiktaş'a konuk olacak ve derbi heyecanı başlayacak. Fenerbahçe, bu yoğun takvime hem Süper Lig hem de Avrupa'da önemli hedeflerle çıkacak.

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