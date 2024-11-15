FB HAZIRLIK KARŞILAŞMASI! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Sivasspor'u yenerek moral buldu. Şimdi gözler, Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçına çevrildi. Peki, Fenerbahçe – Zenit maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?