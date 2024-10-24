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FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇ YAYIN DETAYLARI:UEFA Avrupa FB Manchester maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Manchester United'ı ağırlıyor. İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler Manchester karşısında galibiyeti arayacak ve puan durumu yükseltmek adına mücadele verecek. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Kanarya bu sezon ligde istediği başarıyı elde edemezken Avrupa'da başarıya imza atmak istiyor. Samsunspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Oscarwolde'nin bu maçta yer almayacağı açıklandı. Peki; Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları

Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:59
FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇ YAYIN DETAYLARI:UEFA Avrupa FB Manchester maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinin karsına çıkıyor. Temsilcimizin maçını izlemek isteyen sporseverler Fenerbahçe - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Araştırmalarına başladı. Süper Lig'in son maçlarında istediği başarıyı elde edemeyen sarı kanarya Avrupa'da çıkış yaşamak istiyor. İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bilgileri

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇ YAYIN DETAYLARI:UEFA Avrupa FB Manchester maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. maçı Manchester karşısında olacak. Rakibini evinde ağırlayacak takımın maçı 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇ YAYIN DETAYLARI:UEFA Avrupa FB Manchester maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Manchester United maçına ait detaylar araştırılırken maç TRT1 yayın akışında yer aldı. Maç TRT1'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇ YAYIN DETAYLARI:UEFA Avrupa FB Manchester maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE MANCHESTER UNITED MAÇ YAYIN DETAYLARI:UEFA Avrupa FB Manchester maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Geride kalan 2 haftada 4 puan toplayan Fenerbahçe 13. sırada yer alıyor.

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