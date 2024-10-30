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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD'de!

Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların bu soruyu mercek altına almasına neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği ise ekonomi gündemini takip edenler için önemini koruyor. FED geçtiğimiz ay politika faizinde 50 baz puan indirime gitmişti. Peki, Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte ABD FED Kasım ayı PPK faiz kararı ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:07
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda büyük bir merak söz konusu haline geldi. "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından mercek altına alındı. Özellikle altın fiyatlarındaki artış, bu karara olan ilginin artmasına ve faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği tartışmalarına neden oluyor. Peki, 2024 Kasım ayında Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının tarihi ve detayları...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki faiz kararı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Kasım'da kamuoyunun bilgisine sunulacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

POWELL'DAN "İNDİRİM" MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin gelecekte gündeme gelebileceğini belirtti, ancak bu indirimlerin hâlâ sağlıklı olan ekonomiyi desteklemek amacıyla dikkatli bir hızda gerçekleştirileceğini vurguladı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

Powell, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam etmeyi planladığını ifade ederken, yeni verilerin ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına duyulan güveni artırmasıyla birlikte "acelesi olmadığını" dile getirdi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Para piyasalarında, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği neredeyse kesin olarak öngörülüyor. Aralık ayında da faiz indirimi beklentileri, önceki kadar güçlü olmasa da hâlâ yüksek bir şekilde devam ediyor.

Bankanın aralık ayında faiz indirimi gerçekleştirme ihtimali, piyasalarda yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

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