FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların bu soruyu mercek altına almasına neden oldu. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği ise ekonomi gündemini takip edenler için önemini koruyor. FED geçtiğimiz ay politika faizinde 50 baz puan indirime gitmişti. Peki, Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte ABD FED Kasım ayı PPK faiz kararı ile ilgili ayrıntılar...