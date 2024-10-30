FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri nasıl? 2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı için gözler ABD’de!

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda büyük bir merak söz konusu haline geldi. "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından mercek altına alındı. Özellikle altın fiyatlarındaki artış, bu karara olan ilginin artmasına ve faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği tartışmalarına neden oluyor. Peki, 2024 Kasım ayında Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının tarihi ve detayları...