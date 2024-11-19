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FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

2024 Aralık ayı FED faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. FED faiz kararı yıl içerisinde 8 kez düzenlenen ABD Merkez Bankası toplantıları kapsamında belirlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. Piyasalar için son derece öenmli olan Fed faiz kararı son olarak 7 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından 25 baz puan indirildi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekildi. Şimdi gözler yılın son FED faiz kararı için Aralık ayı ABD Merkez Bankası toplantı tarihine çevrildi. Peki, ABD Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman, 2024 Aralık fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:49
FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

2024 Aralık aı FED faiz kararı için özellikle altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilikle birlikte piyasalar gözlerini ABD Merkez Bankası toplantı takvimine çevirdi.Yılın son FED faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ederken piyasa beklenti anketleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, ABD Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman, 2024 Aralık fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

2024 KASIM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ABD Merkez Bankası Fed tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi.

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

Yetkililer, enflasyonun merkez bankasının hedefine döneceğinden daha emin oldukları ve son indirimlere rağmen faizlerin hala ekonomik faaliyeti azaltacak kadar yüksek olduğuna inandıkları için bu hamlelerin gerekli olduğunu açıkladılar. Fed'den yapılan açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir" denildi.

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve alınacak FED faiz kararı 18 Aralık 2024 tarihinde Türkiye saatiyle tahmini olarak 22.00'da açıklanacak.

FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

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