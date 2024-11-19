FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, piyasa beklenti anketleri ne yönde?

2024 Aralık ayı FED faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. FED faiz kararı yıl içerisinde 8 kez düzenlenen ABD Merkez Bankası toplantıları kapsamında belirlenip kamuoyuyla paylaşılıyor. Piyasalar için son derece öenmli olan Fed faiz kararı son olarak 7 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından 25 baz puan indirildi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekildi. Şimdi gözler yılın son FED faiz kararı için Aralık ayı ABD Merkez Bankası toplantı tarihine çevrildi. Peki, ABD Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman, 2024 Aralık fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?