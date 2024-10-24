FB MAUN AVRUPA MAÇI DETAYLARI: Fenerbahçe-Manchester United Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Manchester United'ı ağırlıyor. İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı lacivertliler Manchester karşısında galibiyeti arayacak ve puan durumu yükseltmek adına mücadele verecek. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Kanarya bu sezon lige istediği başarıyı elde edemezken Avrupa'da başarıya imza atmak istiyor. Samsunspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Oscarwolde2nin bu maçta yer almayacağı açıklandı. Peki; Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları