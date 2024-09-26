Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Belçika'nın Union Saint - Gilloise takımı karşısında mücadele edecek olan Fenrebahçe maçı için heyecan dorukta. Bu önemli karşılaşmada Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almazken, gözler Tadic, Dzeko, Szymanski, İrfan Kahveci, Maximin, En-Nesyri gibi oyunculara çevrildi. Maçın takipçileri ilk 11'i araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Union maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise canlı maç izle bilgisi!