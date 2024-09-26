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Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Belçika'nın Union Saint - Gilloise takımı karşısında mücadele edecek olan Fenrebahçe maçı için heyecan dorukta. Bu önemli karşılaşmada Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almazken, gözler Tadic, Dzeko, Szymanski, İrfan Kahveci, Maximin, En-Nesyri gibi oyunculara çevrildi. Maçın takipçileri ilk 11'i araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Union maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise canlı maç izle bilgisi!

Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 06:14
Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe - Union SG maçı için heyecan dorukta. Sarı lacivertli ekibin taraftarları Fenerbehçe maçı canlı yayın kanalı ve saati için araştırmalara başladı. Avrupa Ligi'ne başarılı bir giriş yapmak isteyen Jose Mourinho ve öğrencileri Union SG mücadelsine odaklandı. Peki, Fenerbahçe - Union maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, şifresiz Fenerbahçe - Union SG canlı maç izle linki!

Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise takımını ağırlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint - Gilloise karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının yayıncı kuruluşu TRT oldu.

Diğer ülkeler adına mücadele eden takımların bazı karşılaşmaları TRT'nin dijital platformu olan tabii Spor aracılığıyla yayınlanıyor. Fenerbahçe - Union SG karşılaşması ise TRT 1 ekranlarında olacak.

Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

TRT 1 CANLI İZLE

Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Fenerbahçe - Union SG maçı canlı izle | Fenerbahçe - Union maçı hangi gün, saat kaçta? İşte maçın detayları...

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 OYUNCU UEFA KADROSUNDA YER ALMADI

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

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