GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için geri sayım heyecanı başladı! Süper Lig'e verilen milli aranın ardından sarı-kırmızılı ekip, önce Bodrumspor ile sahaya çıkmasının ardınından sırada UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı sahaya çıkacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli mücadele ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi ?