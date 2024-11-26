  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 4 haftada 10 puan toplayarak gruptaki liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, Hollanda deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa'daki iddiasını pekiştirme hedefinin yanı sıra ülke puanına katkıda bulunmak istiyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:07
GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için geri sayım heyecanı başladı! Süper Lig'e verilen milli aranın ardından sarı-kırmızılı ekip, önce Bodrumspor ile sahaya çıkmasının ardınından sırada UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı sahaya çıkacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli mücadele ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi ?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakları TRT 1'e ait. Temsilcimiz Galatasaray'ın 28 Kasım 2024 tarihinde oynayacağı AZ Alkmaar karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
28 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SKORLARI

Galatasaray-PAOK 3-1

Rigas Skola-Galatasaray 2-2

Galatasaray-Elfsborg 4-3

Galatasaray-Tottenham 3-2

SON DAKİKA SON DAKİKA