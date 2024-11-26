GS AVRUPA LİGİ MAÇI | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 4 haftada 10 puan toplayarak gruptaki liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, Hollanda deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa'daki iddiasını pekiştirme hedefinin yanı sıra ülke puanına katkıda bulunmak istiyor. Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?