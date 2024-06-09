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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın "nereden nereye" dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın "nereden nereye" dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

İlham veren yükseliş hikayelerinin birçoğu, popüler kültüre de damgasını vurmuş durumda. Günümüzde serveti dudak uçuklatan bazı insanların aslında nerelerden geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. İşte gecekondudan malikaneye giden o inanılmaz yükselişi gösteren, büyüdükleri evler ile şaşkınlığa uğratan o ünlüler...

Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:51
Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın nereden nereye dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

EMİNEM

Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın nereden nereye dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

KANYE WEST

Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın nereden nereye dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

BELLA HADID - GIGI HADID

Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın nereden nereye dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

MILEY CYRUS

Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın nereden nereye dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...

DEMI LOVATO

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