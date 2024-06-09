Gecekondudan malikaneye! Dünyaca ünlü yıldızın "nereden nereye" dedirten yükselişi: Meğer çocukluğunda...
İlham veren yükseliş hikayelerinin birçoğu, popüler kültüre de damgasını vurmuş durumda. Günümüzde serveti dudak uçuklatan bazı insanların aslında nerelerden geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. İşte gecekondudan malikaneye giden o inanılmaz yükselişi gösteren, büyüdükleri evler ile şaşkınlığa uğratan o ünlüler...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:51