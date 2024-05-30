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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Düğün günleri her zaman heyecanlı ve genelde olaylı geçer. Ancak bu olayda yaşananlar Yeşilçam filmlerini aratmadı. Düğün günü damadın annesi, müstakbel gelinin aslında öz kızı olduğunu fark etti.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 16:38
Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Çin'de yaşanan olayda damadın annesi, yıllar önce kaybettiği kızını elindeki doğum lekesinden tanıdı.

Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Ardından gelinin ebeveynlerine, kızlarının evlat edinilip evlat edinilmediğini sordu.

Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Gelinin ailesi de da kızlarının 20 yıl önce yol kenarında bulunduğunu söyleyerek bunu doğruladılar.

Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra evlat edinilen gelin ile öz annesinin gözyaşları içerisinde sarıldığı kameralara yansıdır.

Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki düğünde yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı.

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