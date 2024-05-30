Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Çin'de yaşanan olayda damadın annesi, yıllar önce kaybettiği kızını elindeki doğum lekesinden tanıdı. Ardından gelinin ebeveynlerine, kızlarının evlat edinilip evlat edinilmediğini sordu. Gelinin ailesi de da kızlarının 20 yıl önce yol kenarında bulunduğunu söyleyerek bunu doğruladılar. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra evlat edinilen gelin ile öz annesinin gözyaşları içerisinde sarıldığı kameralara yansıdır. Jiangsu eyaletinin Suzhou kentindeki düğünde yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Tüm bu kargaşadan sonra düğün gerçekten devam etti, ancak gelin ve damadın biyolojik bir bağı olmadığı anlaşıldıktan sonra. Bunun nedeni, şans eseri damadın da evlat edinilmiş olması ve bu nedenle kan bağı olmamasıydı. Annenin uzun yıllar kayıp kızını aramasının ardından erkek çocuk evlat edinmeye karar verdiği bildirildi. Gelin bu buluşmayı 'düğün gününden daha mutlu' olarak tanımladı.