Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Gelini öz kızı çıktı! Düğün günü tüm gerçekler ortaya döküldü... Yeşilçam filmi gibi ama gerçek

Düğün günleri her zaman heyecanlı ve genelde olaylı geçer. Ancak bu olayda yaşananlar Yeşilçam filmlerini aratmadı. Düğün günü damadın annesi, müstakbel gelinin aslında öz kızı olduğunu fark etti.