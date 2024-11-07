GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek birçok sektörü ve vatandaşları doğrudan etkiliyor. Benzin, mazot ve LPG fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle ulaşım ve lojistik sektörlerinde büyük bir yansıma buluyor. Taksiciler, otobüs firmaları, lojistik şirketleri ve kamyon sürücüleri gibi birçok işletme, akaryakıt fiyatlarının her an değişmesi nedeniyle fiyatları dikkatle mercek altına aldı. Peki, 7 Kasım 2024 itibarıyla benzin, mazot ve LPG fiyatlarında bir indirim ya da zam yaşandı mı?