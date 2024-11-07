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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek birçok sektörü ve vatandaşları doğrudan etkiliyor. Benzin, mazot ve LPG fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle ulaşım ve lojistik sektörlerinde büyük bir yansıma buluyor. Taksiciler, otobüs firmaları, lojistik şirketleri ve kamyon sürücüleri gibi birçok işletme, akaryakıt fiyatlarının her an değişmesi nedeniyle fiyatları dikkatle mercek altına aldı. Peki, 7 Kasım 2024 itibarıyla benzin, mazot ve LPG fiyatlarında bir indirim ya da zam yaşandı mı?

Giriş Tarihi: 07.11.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:53
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarındaki ani değişimler pompaya yansımaya devam ediyor. Otomobil sahipleri, özellikle son dönemde sıkça değişen akaryakıt fiyatlarını yakından takip etti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarında zam ya da indirim yapılmasına sebep olabiliyor. Peki, 7 Kasım 2024'te akaryakıta herhangi bir değişiklik yapıldı mı? İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN VE MAZOT FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU MU?

Brent petrol fiyatı 74,75 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 7 Kasım 2024 itibarıyla, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim yapılmadı. Son fiyat güncellemesinde benzinin litre fiyatına 10 kuruşluk bir indirim uygulanmış, otogaz fiyatlarına ise 71 kuruşluk bir zam yapılmıştı. İşte, güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM 2024
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.88 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42.77 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.49 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM 2024
Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.30 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.41 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 26.04 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM: Brent petrolde değişiklik! Bugün LPG, motorin-mazot, benzin fiyatı ne kadar?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 7 KASIM 2024
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.91 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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