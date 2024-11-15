ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcılar ve piyasalar tarafından mercek altına alındı. ABD'nin yen başkanı Trump'ın zaferinin ardından sert bir düşüş yaşayan altın grafikleri yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün ardından güvenli yatırım limanının yatırımcıları fiyatlar yeniden rekor denemelerine başlamadan alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, 15 Kasım 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?