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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcılar ve piyasalar tarafından mercek altına alındı. ABD'nin yen başkanı Trump'ın zaferinin ardından sert bir düşüş yaşayan altın grafikleri yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün ardından güvenli yatırım limanının yatırımcıları fiyatlar yeniden rekor denemelerine başlamadan alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, 15 Kasım 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.11.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 08:05
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

Tarih boyunca en güvenli yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bugün de büyük merak uyandırdı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikten etkilenen altın grafikleri yine yukarı yönlü bir ivme kazandı. 15 Kasım Cuma sabahı ONS altın güne 2.569,72 TL'den işlem görerek başladı. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar, kaç TL? İşte,15 Kasım haftanın beşinci gününde canlı takip ekranı ile altın fiyatları haberin devamında...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.839,00

Satış: 4.901,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.842,00

Satış: 2.842,37

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.678,00

Satış: 9.797,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 15 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.355,00

Satış: 19.525,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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