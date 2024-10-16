GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcısının ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlarında durgun bir seyirde ilerleyen sarı maden fiyatları Perşembe günü itibarıyla şahlanarak rekora doğru ilerliyordu. Altın fiyatlarında yaşanan bu güvenli yatırım limanının yatırımcıları tarafından anbean araştırılıyor. Peki, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL'den işlem gördü?
Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:01