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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcısının ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlarında durgun bir seyirde ilerleyen sarı maden fiyatları Perşembe günü itibarıyla şahlanarak rekora doğru ilerliyordu. Altın fiyatlarında yaşanan bu güvenli yatırım limanının yatırımcıları tarafından anbean araştırılıyor. Peki, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:01
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

Tarih boyunca en güvenli yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bugün de büyük merak uyandırdı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikten etkilenen altın grafikleri yine yukarı yönlü bir ivme kazandı. 16 Ekim Çarşamba sabahı ONS altın güne 2.665,64 TL'den işlem görerek başladı. İşte,16 Ekim haftanın üçüncü gününde canlı takip ekranı ile altın fiyatları haberin devamında...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.933,26

Satış: 2.933,58

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.961,00
Satış: 5.019,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.892,00
Satış: 10.033,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.784,00

Satış: 19.995,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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