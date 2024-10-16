GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 16 Ekim Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

Tarih boyunca en güvenli yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bugün de büyük merak uyandırdı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikten etkilenen altın grafikleri yine yukarı yönlü bir ivme kazandı. 16 Ekim Çarşamba sabahı ONS altın güne 2.665,64 TL'den işlem görerek başladı. İşte,16 Ekim haftanın üçüncü gününde canlı takip ekranı ile altın fiyatları haberin devamında...