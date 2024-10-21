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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıları tarafından anlık olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta kendi rekorunu tazeleyen sarı maden yeni haftaya da oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Bugün ONS altın 2.730,59 TL'ye kadar yükselirken, beraberinde onu takip eden gram ve çeyrek altın oldu. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 21 Ekim Pazartesi bugün altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 06:25
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hafta başında yükselişine devam ediyor. Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen bu yatırım aracı, yeni haftada da oldukça hareketli bir grafikle başlangıç yaptı. Kapalıçarşı'daki son durumu, canlı alış-satış rakamlarını öğrenmek isteyen vatandaşlarsa bugün altının fiyatlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. İşte 21 Ekim 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel altın grafikleri haberin devamında…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.007,84

Satış: 3.008,36

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.069,00

Satış:5.115,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.107,00
Satış: 10.223,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.212,00

Satış: 20.373,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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