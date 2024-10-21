GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Ekim Pazartesi bugün gram, çeyrek, yarım, ata, ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıları tarafından anlık olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta kendi rekorunu tazeleyen sarı maden yeni haftaya da oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Bugün ONS altın 2.730,59 TL'ye kadar yükselirken, beraberinde onu takip eden gram ve çeyrek altın oldu. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 21 Ekim Pazartesi bugün altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL'den işlem gördü?