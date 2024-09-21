GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişteki ivmesini korumaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından artan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların, altın talebini artırdığını belirtildi. Özellikle, jeopolitik risklerin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğu vurgulanırken yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Gün içinde altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, altının alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?