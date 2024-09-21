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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişteki ivmesini korumaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından artan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların, altın talebini artırdığını belirtildi. Özellikle, jeopolitik risklerin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğu vurgulanırken yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Gün içinde altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, altının alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:36
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçen hafta kendi rekorunuu tazeemeye çalışan altın fiyatları bu hafta sonu da ivmesini yukarı yönlü belirledi. ONS altın bugün 2.621,87 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise arama motorlarında araştırılıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için altın, güvenli liman olarak değerlendirilmeye devam ederken, kısa vadeli spekülatif işlemler için belirsizliklerin artırdığı risklere karşı temkinli olunması uzmanlar tarafından öneriliyor. İşte, canlı takip ekranı ile 21 Eylül Cumartesi altın fiyatları haberin devamında...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.874,25

Satış: 2.875,03

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.771,00
Satış: 4.828,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.512,00
Satış:9.649,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.025,00

Satış: 19.231,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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