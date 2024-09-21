GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 21 Eylül Cumartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçen hafta kendi rekorunuu tazeemeye çalışan altın fiyatları bu hafta sonu da ivmesini yukarı yönlü belirledi. ONS altın bugün 2.621,87 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise arama motorlarında araştırılıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için altın, güvenli liman olarak değerlendirilmeye devam ederken, kısa vadeli spekülatif işlemler için belirsizliklerin artırdığı risklere karşı temkinli olunması uzmanlar tarafından öneriliyor. İşte, canlı takip ekranı ile 21 Eylül Cumartesi altın fiyatları haberin devamında...