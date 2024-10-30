ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

Altın alım satım işlemleri yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Hafta başında yükselerek yeni rekorlar kıran sarı maden fiyatları, 25 Ekim Cuma gününe dalgalı bir seyirle başladı. ONS altın fiyatları, merkez bankalarının alacağı kararlar ve Ortadoğu'daki gerilimler gibi faktörlerden etkilenirken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında da benzer erki gözlemlendi. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, güvenli yatırım limanı arayan yatırımcılar için dikkatle izleniyor. Peki, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?