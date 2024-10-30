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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

Altın alım satım işlemleri yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Hafta başında yükselerek yeni rekorlar kıran sarı maden fiyatları, 25 Ekim Cuma gününe dalgalı bir seyirle başladı. ONS altın fiyatları, merkez bankalarının alacağı kararlar ve Ortadoğu'daki gerilimler gibi faktörlerden etkilenirken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında da benzer erki gözlemlendi. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, güvenli yatırım limanı arayan yatırımcılar için dikkatle izleniyor. Peki, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL'den işlem gördü?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:06
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

Altın fiyatları rekor denemelerine hafta kapanışında kısa bir ara verdi.ONS altın bugün. 2.778,70 TL'den işlem görürken çeyrek ve yarım altının ne kadar olduğu ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Bankaların açıklamaları ve Ortadoğu'da süregelen gerilimlerden kaynaklı altındaki dalgalı kurun ardından yatırımcılar altın alış-satış işlemlerini fiyatlar rekor kırmadan gerçekleştirmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 30 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları haberin devamında...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.064,51

Satış: 3.065,12

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.152,00

Satış: 5.220,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.272,00
Satış: 10.433,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 30 EKİM: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar düştü mü, arttı mı?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.778,19
Satış: 2.779,17

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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