Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!
Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Ekim ayı başında gerçekleşecek gökyüzü olayı öncesi tutulmanın burçlara etkisi takip ediliyor. Astroloji ve astronomi ilgilileri tutulmada farklı noktaları değerlendiriyor. Son olarak 8 Nisan gerçekleşen olayda yeni görsel şölen bekleniyor. İşte, 2024 Halkalı Güneş Tutulması etkileri, özellikleri, tarihi ve saati hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:55