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Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Ekim ayı başında gerçekleşecek gökyüzü olayı öncesi tutulmanın burçlara etkisi takip ediliyor. Astroloji ve astronomi ilgilileri tutulmada farklı noktaları değerlendiriyor. Son olarak 8 Nisan gerçekleşen olayda yeni görsel şölen bekleniyor. İşte, 2024 Halkalı Güneş Tutulması etkileri, özellikleri, tarihi ve saati hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.09.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:55
Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!

Yılda genellikle 2 kez gerçekleştiği görülen Güneş tutulması özellikleri ile gündemde. En son 8 Nisan tarihinde gerçekleşen tutulmanın ardından yenisi için geri sayım başladı. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma takip ediliyor. Peki; Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılın ikinci güneş tutulması 2 Ekim'de gerçekleşecek. Beklenen gökyüzü olayı halkalı güneş tutulması olarak izlenecek.

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Güneş tutulması, Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi, özellikleri neler? 2024 Halkalı Güneş Tutulması bekleniyor!

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

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