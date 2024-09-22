Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları doğru biçime tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları doğru biçime tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir?' sorusu için araştırmalar başladı. İşte 100 bin TL değerindeki 8. sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:36