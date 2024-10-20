Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:18