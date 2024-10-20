Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...