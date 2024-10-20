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Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:18
Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903’te New York Times’taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903’te New York Times’taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903’te New York Times’taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

A- İÇTEN YANMALI MOTORUN İCADI

B- İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ

C- İLK TELEVİZYON YAYINI

D- UÇAKLA İLK BAŞARILI UÇUŞ

Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903’te New York Times’taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?

DOĞRU CEVAP: D- UÇAKLA İLK BAŞARILI UÇUŞ

Hangisinden 69 gün önce, 9 ekim 1903’te New York Times’taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?
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