Nadir görülen durumu sayesinde 'mükemmel hafızaya' sahip! "Anne karnındaki halimi hatırlıyorum"

34 yaşındaki Rebecca Sharrock, son derece üstün otobiyografik hafızayla (H-SAM) yaşıyor; bu, insanların hayatlarının çoğunu çok detaylı bir şekilde hatırlayabilmesini sağlayan nörolojik bir durum. Olağanüstü derecede nadirdir ve Rebecca dünyada bu hastalığa sahip olan 62 kişiden sadece biri.