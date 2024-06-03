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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Nadir görülen durumu sayesinde 'mükemmel hafızaya' sahip! "Anne karnındaki halimi hatırlıyorum"

Nadir görülen durumu sayesinde 'mükemmel hafızaya' sahip! "Anne karnındaki halimi hatırlıyorum"

34 yaşındaki Rebecca Sharrock, son derece üstün bir otobiyografik belleğe (H-SAM) sahip. Nedir görülen bu durum karşısında ise anne karnındaki zamanlarını bile hatırlayabildiğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:25
Nadir görülen durumu sayesinde ’mükemmel hafızaya’ sahip! Anne karnındaki halimi hatırlıyorum

Bu, insanların hayatlarının çoğunu çok ayrıntılı bir şekilde hatırlayabilmesini sağlayan nörolojik bir durumdur.

Nadir görülen durumu sayesinde ’mükemmel hafızaya’ sahip! Anne karnındaki halimi hatırlıyorum

34 yaşındaki Rebecca Sharrock, son derece üstün otobiyografik hafızayla (H-SAM) yaşıyor; bu, insanların hayatlarının çoğunu çok detaylı bir şekilde hatırlayabilmesini sağlayan nörolojik bir durum. Olağanüstü derecede nadirdir ve Rebecca dünyada bu hastalığa sahip olan 62 kişiden sadece biri.

Nadir görülen durumu sayesinde ’mükemmel hafızaya’ sahip! Anne karnındaki halimi hatırlıyorum

En eski anıları sadece 12 günlük olduğu zamana ait; ancak aynı zamanda anne karnında bir fetüs olduğunu da hatırlayabildiğini iddia ediyor.

Nadir görülen durumu sayesinde ’mükemmel hafızaya’ sahip! Anne karnındaki halimi hatırlıyorum

Bu durum için terapiye ihtiyaç duymasına rağmen Rebecca, "bu durumu iyi bir şekilde kullandığını" ve yalnızca son 10 hafta içinde iki dili akıcı bir şekilde konuşabildiğini söylüyor.

Nadir görülen durumu sayesinde ’mükemmel hafızaya’ sahip! Anne karnındaki halimi hatırlıyorum

Avustralya'nın Brisbane kentinden Rebecca şunları söyledi: "Zihnim geçmişte yaşananları bir türlü bırakamıyor. En eski anım muhtemelen anne karnında olduğum zamana ait.

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