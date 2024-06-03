Nadir görülen durumu sayesinde 'mükemmel hafızaya' sahip! "Anne karnındaki halimi hatırlıyorum"

Bu, insanların hayatlarının çoğunu çok ayrıntılı bir şekilde hatırlayabilmesini sağlayan nörolojik bir durumdur. 34 yaşındaki Rebecca Sharrock, son derece üstün otobiyografik hafızayla (H-SAM) yaşıyor; bu, insanların hayatlarının çoğunu çok detaylı bir şekilde hatırlayabilmesini sağlayan nörolojik bir durum. Olağanüstü derecede nadirdir ve Rebecca dünyada bu hastalığa sahip olan 62 kişiden sadece biri. En eski anıları sadece 12 günlük olduğu zamana ait; ancak aynı zamanda anne karnında bir fetüs olduğunu da hatırlayabildiğini iddia ediyor. Bu durum için terapiye ihtiyaç duymasına rağmen Rebecca, 'bu durumu iyi bir şekilde kullandığını' ve yalnızca son 10 hafta içinde iki dili akıcı bir şekilde konuşabildiğini söylüyor. Avustralya'nın Brisbane kentinden Rebecca şunları söyledi: 'Zihnim geçmişte yaşananları bir türlü bırakamıyor. En eski anım muhtemelen anne karnında olduğum zamana ait. 'İlginç olan şu ki hatırlamak için anının bende herhangi bir önemi olmasına gerek yok.' 'Nedense çok fazla bir anlam ifade etmelerine gerek yok. Şu anda hayatımda başıma gelen her şeyin yüzde 95'ini hatırlayabildiğimi söyleyebilirim.' Rebecca'ya 23 Ocak 2011'de 21 yaşına gelene kadar H-SAM tanısı konmadı. Kendisi, geçmiş deneyimlerini 'takıntılı bir şekilde' yeniden yaşadığı için 16 yaşındayken kendisine yanlış obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı konduğunu söylüyor. Okulda oyuncaklarının elinden alınması gibi çocukluk anıları, 'önemsiz' görünmesine rağmen onu gerçekten üzüyordu. 'Geçmişe dönüşlerimi her zaman OKB'ye indiriyorum' dedi. 'Geçmişe dönüş yaşadığımda duygularım da hatırlıyorum. Sadece geçmişi hatırlamıyorum, o anda sahip olduğum tüm duyusal bilgileri alıyorum. Çocukluğumdan bir anı yeniden yaşadığımda, olgunlaşmamış duyguları hissediyorum. 'Bu çoğu zaman ben çok küçükken olan bir olaydan kaynaklanıyordu. Önemsiz şeylere üzülürdüm; mesela birisi ilkokulda lolipopumu çaldığında. Ya da anaokulunda bir lego kulesi inşa ettiğimde bir çocuk gelip on devirdiğinde. Şimdi buna önemsiz derdim ama bu anıya çok öfkelenirdim.' 'Ve elbette, gerçekten küçük olduğunuzda bu önemsiz değildir.' Rebecca, en eski anısının 23 Aralık 1989'a ait olduğunu, yani henüz 12 günlük olduğu ve fotoğrafının çekildiği zamana ait olduğunu söylüyor. 'Yaklaşık 12 günlük olana kadar her şeyi hatırlayabiliyorum' dedi. En eski hatırlayabildiğim, fotoğraf çektirdiğim an - ve bu deneyimi anneme anlattım. 'Aslında bundan öncesine dair bazı anılarım var ama zaman kavramını anlayamayacak kadar küçük olduğum için tarihlerini çıkaramadım.' Rebecca, 'gerçek' en eski anısının anne karnında olduğu zamana ya da muhtemelen doğduktan sonraki dakikalara ait olduğunu iddia ediyor. Kendisi şunları söyledi: 'Sahip olduğum en eski hatırayı tarihlendiremiyorum çünkü çok küçüktüm. Buruşuk olduğum, başımı bacaklarımın arasına sıkıştırdığıma dair bir anım var. Araştırmacılar bana bunun anne karnındaki anlardan ya da doğduktan hemen sonra da olabileceğini söyledi.' H-SAM önemli zihinsel sağlık sorunlarına neden olabiliyor ve Rebecca uykusuzlukla mücadele ettiğini, travma ve kaygı nedeniyle terapiye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Geceleri klasik müzik dinleyerek uykusuzluğundan kurtulmaya çalışıyor ve ona rahatlamasına yardımcı olması için çeşitli reçeteli ilaçlar veriliyor. Şöyle ekledi: 'Bu hafıza durumu aslında günlük yaşamımda sorunlara neden olan tıbbi bir durumdur.' 'Aklımdan geçen tüm bu geri dönüşler sürekli oluyor ve bunlar sırasında uykusuzluk yaşıyorum. Zihnim asla sessiz kalmıyor. Uyumadan önce klasik müzik dinlemem gerekiyor; bu, zihnimi geri dönüşlerden uzak tutuyor. Ama bazen, eğer zihnim çok kaotikse klasik müzik işe yaramıyor, bu yüzden doktorumun önerdiği ilacı alıyorum.' 'Terapi almam gerekiyor çünkü H-SAM çok fazla kaygı ve depresyona neden oluyor. Benim durumumu tedavi edebilen çok az terapist var, bu yüzden de TSSB terapisine benzer deneysel bir terapi deniyorlar.' Rebecca, durumunu olumlu bir şeyler için kullanmaya çalıştı ve 10 hafta önce Fransızca ve İspanyolca öğrenmeye başladı. İki ay içinde tamamen başlangıç seviyesinden neredeyse akıcı bir seviyeye ulaştı. 'Fransızca öğretmenim Marsilya'dan ve artık onunla Fransızca konuşabiliyorum' dedi. 'İspanyolca ve Fransızca televizyonları altyazısız izleyebiliyorum. Sınıfta bana öğretilen her şeyi artık biliyorum; bu sadece telaffuzumu pratik etme meselesi. Bundan sonra İtalyanca öğrenmeyi umuyorum.' HSAM NEDİR? 'Highly Superior Autobiographical Memory' (HSAM), yani 'Son Derece Üstün Otobiyografik Bellek', kişinin kendi hayatına dair olayları nadir bir şekilde ve olağanüstü detayda hatırlama yeteneğini tanımlayan bir terimdir. Bu durum, kişinin genellikle geçmiş olayları, tarihleri, yerleri ve hatta küçük ayrıntıları dahi hatırlamada son derece yetenekli olduğu anlamına gelir. HSAM sahibi kişiler, geçmişteki günlük aktiviteler, yaşadıkları deneyimler ve hatta yaşadıkları duygular hakkında detaylı bilgiye erişebilirler. HSAM, nadir görülen bir durumdur ve şu ana kadar çok az sayıda insan üzerinde araştırılmıştır. Bu durumun nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı araştırmacılar genetik faktörlerin, beyin yapılarında farklılıkların veya beyin kimyasındaki değişikliklerin bu durumda rol oynayabileceğini öne sürmektedir. HSAM, normal bir anı kapasitesinden belirgin şekilde farklıdır ve bu nedenle genellikle bilimsel alanda da ilgi çeker. Araştırmacılar, bu nadir yeteneğin arkasındaki mekanizmaları daha iyi anlamak için çalışmalarını sürdürmektedirler.