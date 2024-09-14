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Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

Fiziksel görünüşe dair birçoğumuz belirli baskılar altında kalmışızdır. Fakat farklı sendromlarla vücudun belirli bölümlerinde yaşanan deformasyonlar, kalıcı olmakla birlikte yaşamı kökten değiştirebilecek kadar etkili olabiliyor. Özellikle de bunu da çocukluktan itibaren sosyal çevrede "zorbalıkla" mücadele etmek zorunda kaldıysanız. Fakat her şeyin dış görünüşten ibaret olmadığını gösteren Jono Lancaster, kendisi gibi çocukların hayatlarını değiştirecek büyük bir adım attı ve dünyanın en çok konuştuğu isimlerden birine dönüştü. Nasıl mı? İşte arıntılar…

Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:56
Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

Jono Lancaster, Treacher Collins sendromu ile doğmuş olan ve bu durumu tanıtma konusunda büyük bir etkisi olan İngiliz bir aktivist ve konuşmacıdır.

Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

31 Ekim 1985'te doğan Lancaster, bu nadir genetik rahatsızlıkla dünyaya geldiğinde ailesi tarafından evlatlık verildi. Treacher Collins sendromu yüz kemiklerinde deformasyonlara ve işitme kaybına yol açan bir durumdur.

Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

Jono'nun durumunu gören biyolojik ailesi, onun ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını düşündüler ve doğumdan 36 saat sonra onu evlatlık olarak vermeye karar verdiler.

Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

Jono, çocukluk ve ergenlik yıllarını İngiltere'de zorlu koşullar altında geçirdi. Okul yıllarında yüzündeki belirgin deformasyonlar nedeniyle sık sık zorbalığa maruz kaldı. Bu zorbalıklar, Jono'nun özgüvenini derinden etkiledi.

Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

Büyüdükçe, dış görünüşünün bir engel değil, bir güç olduğunu fark etti. Yaşadığı zorluklar, onu farklılıklara karşı duyarlılık geliştirmeye ve başkalarına yardım etme konusunda motive etti.

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