Hastalığı yüzünden doğar doğmaz terk edilmişti! Şimdi herkesin umudu oldu: Tüm dünya onu böyle tanıyor...

Fiziksel görünüşe dair birçoğumuz belirli baskılar altında kalmışızdır. Fakat farklı sendromlarla vücudun belirli bölümlerinde yaşanan deformasyonlar, kalıcı olmakla birlikte yaşamı kökten değiştirebilecek kadar etkili olabiliyor. Özellikle de bunu da çocukluktan itibaren sosyal çevrede "zorbalıkla" mücadele etmek zorunda kaldıysanız. Fakat her şeyin dış görünüşten ibaret olmadığını gösteren Jono Lancaster, kendisi gibi çocukların hayatlarını değiştirecek büyük bir adım attı ve dünyanın en çok konuştuğu isimlerden birine dönüştü. Nasıl mı? İşte arıntılar…