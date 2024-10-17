HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

17 EKİM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.