HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

Hava durumu son dakika haberleri havaların soğumasıyla birlikte en çok araştırılanlardan biri olmaya başladı. Türkiye genelinde hava koşulları gün boyunca bölgeden bölgeye değişiklik gösterirken yağışlar ve düşen sıcaklıklar tüm ülkeyi etkisi altına almaya başlıyor. Tüm Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altığına gireceği ve yurt genelinde sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği duyuruldu. Karanlık ve rüzgârlı bir sabah uyanan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. İşte 17 Ekim il il güncel hava durumu