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HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

Hava durumu son dakika haberleri havaların soğumasıyla birlikte en çok araştırılanlardan biri olmaya başladı. Türkiye genelinde hava koşulları gün boyunca bölgeden bölgeye değişiklik gösterirken yağışlar ve düşen sıcaklıklar tüm ülkeyi etkisi altına almaya başlıyor. Tüm Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altığına gireceği ve yurt genelinde sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği duyuruldu. Karanlık ve rüzgârlı bir sabah uyanan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. İşte 17 Ekim il il güncel hava durumu

Giriş Tarihi: 17.10.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 07:14
HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurt genelinde havalar soğuyacak. Sonbahar etkisini yavaş yavaş kışa bırakmaya başlarken tüm Türkiye'de yağışlar hâkim olacak. Uzmanlar bugünden itibaren sıcaklıkların 7-8 derece birden düşeceğini duyurdu. Peki bugün hava nasıl, kaç derece? İşte güncel hava durumu

HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

17 EKİM HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12°C) azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

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HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU 17 EKİM: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, kar geliyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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