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HAVA DURUMU SON DAKİKA: O illerde kuvvetli yağış uyarısı! 16-22 Eylül Meteoroloji tahmini ile hava nasıl olacak?

Hava durumu son dakika haberleri arasında hafta başından araştırılmaya başladı. Hafta sonu Megakentte etkili olan sağanak yağışla birlikte sonbahar kendini hissettirmeye başladı. 16-22 Eylül Meteoroloji tahminleri ile bu hafta hava nasıl olacak, İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Karanlık bir havaya uyanan İstanbullular yeniden yağış bekliyor. Öte yandan kuvvetli yağışın beklendiği iller arasında Sinop, Ardahan, Artvin, Rize, Kastamonu da var. İşte, hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 16.09.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 08:28
HAVA DURUMU SON DAKİKA: O illerde kuvvetli yağış uyarısı! 16-22 Eylül Meteoroloji tahmini ile hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki; bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HAVA DURUMU SON DAKİKA: O illerde kuvvetli yağış uyarısı! 16-22 Eylül Meteoroloji tahmini ile hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu bölge bölge takip ediliyor. Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da yeniden yağış bekleniyor. İşte, 16 Eylül Pazartesi gününe ait veriler:

HAVA DURUMU SON DAKİKA: O illerde kuvvetli yağış uyarısı! 16-22 Eylül Meteoroloji tahmini ile hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu

HAVA DURUMU SON DAKİKA: O illerde kuvvetli yağış uyarısı! 16-22 Eylül Meteoroloji tahmini ile hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Niğde'nin güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU SON DAKİKA: O illerde kuvvetli yağış uyarısı! 16-22 Eylül Meteoroloji tahmini ile hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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