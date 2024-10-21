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HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

21 Ekim Pazartesi hava durumu raporu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yeni haftada Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların ani bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 06:42
HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün itibarıyla yurt genelinde hava kapalı parçalı bulutlu, kıyı şeridimiz gök gürültülü sağanak yağışlı geçerken ülke genelinde sıcaklıkların ani bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor. Uzmanlar hafta ortalarından itibaren sıcaklıkların 7-8 derece birden düşeceğini ve kuvvetli yağış olduğunu bildirerek vatandaşları uyardı. İşte, güncel anlık hava durumu takip ekranı ile meteoroloji raporu haberin devamında....

HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

KAR KIŞ KAPIDA UZMANLAR UYARIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya göre geçtiğimiz hafta ülkemizde etkili olan soğuk hava dalgasıyla beraber ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bu hafta mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.

HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

HAVA DURUMU TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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