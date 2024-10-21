HAVA DURUMU RAPORU 21 EKİM: Kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

21 Ekim Pazartesi hava durumu raporu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yeni haftada Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların ani bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?