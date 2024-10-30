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METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından il il açıklandı. Ekim ayının son günleriyle birlikte pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı gündeme gelirken Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, çarşamba günü Batı Karadeniz ile Samsun çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişim olması beklenmiyor. İstanbul'da da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 30 Ekim hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:06
METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey bölgeleri parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ise sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ayrıca, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olaylarının görülmesi öngörülüyor. İşte, 30 Ekim 2024 il il hava duurmu tahminleri...

METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

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METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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