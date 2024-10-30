METEOROLOJİ RAPORU İL İL 30 EKİM: O iller için sağanak uyarısı... Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç derece?

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından il il açıklandı. Ekim ayının son günleriyle birlikte pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı gündeme gelirken Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, çarşamba günü Batı Karadeniz ile Samsun çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişim olması beklenmiyor. İstanbul'da da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 30 Ekim hava durumu tahminleri.