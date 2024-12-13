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HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV'nin reytinglerde zirveye oynayan yeni dizisi Holding, dün akşam izleyicilerle buluşarak büyük bir beğeni topladı. Başrollerini Tuğba Sungurluoğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu ve Mustafa Üstündağ gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi, bir ailenin karanlık geçmişini ve kirli sırlarını gün yüzüne çıkararak izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Aksiyon dolu sahneler ve dramatik gelişmelerle dolu olan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Peki, Holding'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 13.12.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 06:01
HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV ekranlarında holding dizisi 3.bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk bölümü yayınlanan dizinin heyecanlı sahnelerinden sonra yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Holding yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

HOLDİNG YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE:

Holding dizisinin 3. bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

HOLDİNG DİZİSİ FRAGMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

HOLDİNG 2. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında bu akşam Holding dizisi ilk bölümüyle yer alacak. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

HOLDİNG 2. BÖLÜM İZLE SAYFASI

HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı ATV'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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