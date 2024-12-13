HOLDİNG 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Holding dizisi yeni bölüm fragmanı yayında!

ATV'nin reytinglerde zirveye oynayan yeni dizisi Holding, dün akşam izleyicilerle buluşarak büyük bir beğeni topladı. Başrollerini Tuğba Sungurluoğlu, Erdal Özyağcılar, Caner Topçu ve Mustafa Üstündağ gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi, bir ailenin karanlık geçmişini ve kirli sırlarını gün yüzüne çıkararak izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Aksiyon dolu sahneler ve dramatik gelişmelerle dolu olan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Peki, Holding'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?