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İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel başlatılan proje kapsamında 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar sunulan uzun vade imkanı ile ev sahibi olmanın kapısı açılıyor. İlk Evim Konut Projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program kapsamında yürürlüğe girecek. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir, şartları neler? İşte, tüm merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:15
İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

İlk kez ev alacak vatandaşların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi kampanyası son durum gelişmeleri ile yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olmak için uzun süredir bekleyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 1.20 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, düşük faizli konut kredisinde son durum...

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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