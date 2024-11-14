İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi son dakika haberleri arasında takip ediliyor. İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel başlatılan proje kapsamında 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar sunulan uzun vade imkanı ile ev sahibi olmanın kapısı açılıyor. İlk Evim Konut Projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program kapsamında yürürlüğe girecek. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir, şartları neler? İşte, tüm merak edilen detaylar haberimizde...