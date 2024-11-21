Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor İNCİ TANELERİ 23. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle full HD, kesintisiz

İNCİ TANELERİ 23. BÖLÜM İZLE: Kanal D canlı yayın ile İnci Taneleri son bölüm izle full HD, kesintisiz

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 23. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 21 Kasım 2024 Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, Nehir'in zor durumda kalmasıyla Azem ve Cihan ona destek olmak için harekete geçerken, Mahur, oğluyla arasındaki gerginliği artıran sert bir adım atıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapım, her hafta perşembe günü izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İşte, İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD, tamamı...